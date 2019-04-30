Министр обороны: Армия Венесуэлы поддерживает легитимную власть страны

Вооруженные силы Венесуэлы полностью остаются на стороне "конституции и легитимных властей".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино.

"Боливарианская армия твердо поддерживает национальную конституцию и законную власть. Все военные части, размещенные в восьми округах, сообщают о нормальной обстановке в штабах и на базах, все подчиняются своим командирам", - написал министр в Twitter.

Он также указал, что военные отвергают действия организаторов переворота, которые пытаются "наполнить страну насилием".

Наряду с этим председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что ситуация в стране остается "абсолютно спокойной".

Государственный интернет-провайдер Венесуэлы Cantv сегодня также ограничил доступ к Twitter, Periscope, Facebook и другим социальным сетям на территории страны.

Отметим, что ранее глава оппозиционной Нацассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о финальной фазе операции "Свобода" и призвал жителей страны присоединиться к нему.