Армия в Сирии прорвала блокаду двух городов близ Алеппо

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Сирийские правительственные войска прорвали блокаду двух населенных пунктов Нобуль и Эз-Захр на северо-западе Алеппо, которые находятся на пути снабжения повстанцев, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Согласно сообщению сирийского телевидения, сирийские войска при поддержке российских военных смогли снять осаду.

Франс Пресс со ссылкой на источник сообщает, что территории, находящиеся под контролем повстанцев, окончательно не отрезаны от путей, по котором происходят поставки из Турции.

Наступление правительственных войск в этом районе может сорвать переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, которые проводятся под эгидой ООН.