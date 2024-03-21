О нас

Армия Тайваня зафиксировала возле острова 32 летательных аппарата КНР

Армия Тайваня зафиксировала возле острова 32 летательных аппарата КНР Вооруженные силы Тайваня сообщили об обнаружении возле острова 32 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
21 марта 2024 г. 08:03
Армия Тайваня зафиксировала возле острова 32 летательных аппарата КНР

Вооруженные силы Тайваня сообщили об обнаружении возле острова 32 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Тайваня.

По его данным, 20 воздушных судов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, которую на острове считают условной разграничительной линией с материковым Китаем. Также возле Тайваня были обнаружены пять кораблей ВМС НОАК.

В ответ тайваньская армия задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за перемещениями воздушных аппаратов и надводных кораблей НОАК.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Южная Корея и США провели учения по ведению боя в условиях города
Южная Корея и США провели учения по ведению боя в условиях города
21 марта 2024 г. 07:37
В CENTCOM сообщили о ликвидации БПЛА и беспилотного судна хуситов в Красном море
В CENTCOM сообщили о ликвидации БПЛА и беспилотного судна хуситов в Красном море
21 марта 2024 г. 07:08
Луиш Монтенегру назначен новым премьер-министром Португалии
Луиш Монтенегру назначен новым премьер-министром Португалии
21 марта 2024 г. 06:24
Австралия и Великобритания заключили соглашение о развитии отношений в сфере безопасности
Австралия и Великобритания заключили соглашение о развитии отношений в сфере безопасности
21 марта 2024 г. 05:56
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
21 марта 2024 г. 05:17
Bloomberg: Минюст США готовится подать иск против Apple из-за ограничений в iPhone
Bloomberg: Минюст США готовится подать иск против Apple из-за ограничений в iPhone
21 марта 2024 г. 03:53
СМИ: Эстония расторгла договор с Россией о правовой помощи
СМИ: Эстония расторгла договор с Россией о правовой помощи
21 марта 2024 г. 03:11
Армия Израиля заявила, что нашла в клинике Аш-Шифа $3 млн
Армия Израиля заявила, что нашла в клинике "Аш-Шифа" $3 млн
21 марта 2024 г. 02:38
Финансовая рабочая группа Китай-ЕС провела первое заседание в Пекине
Финансовая рабочая группа Китай-ЕС провела первое заседание в Пекине
21 марта 2024 г. 02:07
В Эфиопии задержали 50 человек по подозрению в терроризме
В Эфиопии задержали 50 человек по подозрению в терроризме
21 марта 2024 г. 01:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi