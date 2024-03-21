Армия Тайваня зафиксировала возле острова 32 летательных аппарата КНР

Вооруженные силы Тайваня сообщили об обнаружении возле острова 32 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Вооруженные силы Тайваня сообщили об обнаружении возле острова 32 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report , об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Тайваня.

По его данным, 20 воздушных судов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, которую на острове считают условной разграничительной линией с материковым Китаем. Также возле Тайваня были обнаружены пять кораблей ВМС НОАК.

В ответ тайваньская армия задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за перемещениями воздушных аппаратов и надводных кораблей НОАК.