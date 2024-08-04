Армия Тайваня зафиксировала приближение военных аппаратов Китая
Армия Тайваня зафиксировала приближение военных аппаратов КитаяОборонное ведомство Тайваня сообщило о приближении к острову 36 воздушных аппаратов и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Оборонное ведомство Тайваня сообщило о приближении к острову 36 воздушных аппаратов и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на его странице в "X".
По данным ведомства, 31 летательный аппарат пересек так называемую срединную линию Тайваньского пролива, которую на острове считают неформальной границей с материковым Китаем. Среди воздушных целей были истребители, беспилотные летательные аппараты и вертолеты НОАК.
36 PLA aircraft and 12 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 31 of the aircraft crossed the median line and entered Taiwan's northern, central, southwestern, southeastern and eastern ADIZ. We have monitored the situation and responded. pic.twitter.com/oItiE0x1Sp
— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) August 4, 2024