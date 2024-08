Армия Тайваня зафиксировала приближение военных аппаратов Китая

Оборонное ведомство Тайваня сообщило о приближении к острову 36 воздушных аппаратов и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, размещенном на его странице в "X".

По данным ведомства, 31 летательный аппарат пересек так называемую срединную линию Тайваньского пролива, которую на острове считают неформальной границей с материковым Китаем. Среди воздушных целей были истребители, беспилотные летательные аппараты и вертолеты НОАК.