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Армия Тайваня зафиксировала приближение военных аппаратов Китая

Армия Тайваня зафиксировала приближение военных аппаратов Китая Оборонное ведомство Тайваня сообщило о приближении к острову 36 воздушных аппаратов и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
4 августа 2024 г. 11:51
Армия Тайваня зафиксировала приближение военных аппаратов Китая

Оборонное ведомство Тайваня сообщило о приближении к острову 36 воздушных аппаратов и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на его странице в "X".

По данным ведомства, 31 летательный аппарат пересек так называемую срединную линию Тайваньского пролива, которую на острове считают неформальной границей с материковым Китаем. Среди воздушных целей были истребители, беспилотные летательные аппараты и вертолеты НОАК.

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