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Армия Тайваня зафиксировала 15 военных самолетов Китая возле острова

Армия Тайваня зафиксировала 15 военных самолетов Китая возле острова Вооруженные силы Тайваня сообщили о приближении к острову 15 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
16 января 2024 г. 09:25
Армия Тайваня зафиксировала 15 военных самолетов Китая возле острова

Вооруженные силы Тайваня сообщили о приближении к острову 15 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня.

По его данным, два летательных аппарата НОАК - противолодочный самолет Y-8 и беспилотный летательный аппарат - пересекли срединную линию Тайваньского пролива к юго-западу от острова.

Кроме того, к западу от Тайваня на высоте около 6,4 тыс. метров был зафиксирован аэростат Китая.

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