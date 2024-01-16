Армия Тайваня зафиксировала 15 военных самолетов Китая возле острова

Вооруженные силы Тайваня сообщили о приближении к острову 15 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Вооруженные силы Тайваня сообщили о приближении к острову 15 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня.

По его данным, два летательных аппарата НОАК - противолодочный самолет Y-8 и беспилотный летательный аппарат - пересекли срединную линию Тайваньского пролива к юго-западу от острова.

Кроме того, к западу от Тайваня на высоте около 6,4 тыс. метров был зафиксирован аэростат Китая.