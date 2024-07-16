Армия Тайваня проведет учения с боевыми стрельбами на островах Цзиньмэнь

Армия Тайваня планирует проведение учений с боевыми стрельбами на островах Цзиньмэнь 19-20 июля.

Армия Тайваня планирует проведение учений с боевыми стрельбами на островах Цзиньмэнь 19-20 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Согласно уведомлению оборонного ведомства, учения пройдут одновременно в различных районах архипелага Цзиньмэнь. 19 июля с 09:00 до 17:00 стрельбы будут проведены на островах Хоуюй и Цаоюй, в водах между островами Дадань и Эрдань, а также в акватории островов Лэйюй, Шиюй, Фусинъюй и Дундин. На следующий день учения с боевыми стрельбами пройдут на острове Бэйдин.

Эти тренировки будут проведены перед маневрами "Ханьгуан", которые являются самыми масштабными военные учениями на Тайване. Они проводятся ежегодно с 1984 года. В них принимают участие все виды вооруженных сил (ВС). Практическая часть учений с боевыми стрельбами будет проходить с 22 по 26 июля. В этом году в центре внимания будет отработка сценариев ведения незапланированных боевых действий, что позволит проверить боеготовность вооруженных сил острова в различных условиях.

Архипелаг Цзиньмэнь находится в 187 км от Тайваня и лишь в 10 км от города Сямэнь (провинция Фуцзянь). Цзиньмэнь контролируется ВС Тайваня, в состав архипелага входят около двух десятков небольших островов общей площадью около 153 кв. км. Расстояние между островом Эрдань и материковым Китаем составляет около 5 км.