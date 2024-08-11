Армия Тайваня начнет разработку гиперзвуковых ракет

Вооруженные силы Тайваня планируют начать разработку гиперзвуковых ракет.

Вооруженные силы Тайваня планируют начать разработку гиперзвуковых ракет.

Как передает Report, об этом сообщила газета " Тайбэй шибао ".

По ее данным, одно из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Тайваня - Чжуншаньский институт науки и технологий - будет курировать программу разработки гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей: в частности, термостойких керамических композитных материалов и систем запуска таких силовых установок и стабилизации их работы.

Указанная программа должна быть реализована в течение трех лет. Как отмечает издание, появление в ракетном арсенале Тайваня гиперзвукового оружия должно усилить сдерживающий потенциал острова.

Как заявил советник Чжуншаньского института науки и технологий Су Юйбэнь, Тайвань располагает всеми необходимыми технологиями для производства гиперзвуковых вооружений.