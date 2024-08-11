О нас

Армия Тайваня начнет разработку гиперзвуковых ракет

Армия Тайваня начнет разработку гиперзвуковых ракет Вооруженные силы Тайваня планируют начать разработку гиперзвуковых ракет.
Другие страны
11 августа 2024 г. 20:16
Армия Тайваня начнет разработку гиперзвуковых ракет

Вооруженные силы Тайваня планируют начать разработку гиперзвуковых ракет.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

По ее данным, одно из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Тайваня - Чжуншаньский институт науки и технологий - будет курировать программу разработки гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей: в частности, термостойких керамических композитных материалов и систем запуска таких силовых установок и стабилизации их работы.

Указанная программа должна быть реализована в течение трех лет. Как отмечает издание, появление в ракетном арсенале Тайваня гиперзвукового оружия должно усилить сдерживающий потенциал острова.

Как заявил советник Чжуншаньского института науки и технологий Су Юйбэнь, Тайвань располагает всеми необходимыми технологиями для производства гиперзвуковых вооружений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
6 августа 2024 г. 16:35
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
4 августа 2024 г. 22:51
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 августа 2024 г. 15:46
Израиль довел до Ирана и Хезболлах, что гибель мирных жителей является красной линией
Израиль довел до Ирана и "Хезболлах", что гибель мирных жителей является красной линией
8 августа 2024 г. 08:56
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
10 августа 2024 г. 13:04
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
7 августа 2024 г. 01:11
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
10 августа 2024 г. 09:57
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
8 августа 2024 г. 22:20
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
5 августа 2024 г. 22:10
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
10 августа 2024 г. 19:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi