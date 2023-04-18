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Армия Судана заявила о готовности сутки соблюдать режим прекращения огня

Армия Судана заявила о готовности сутки соблюдать режим прекращения огня Суданская армия объявила, что намерена в течение суток с 18:00 по местному времени придерживаться режима прекращения огня с силами быстрого реагирования (спецназ).
Другие страны
18 апреля 2023 г. 18:08
Армия Судана заявила о готовности сутки соблюдать режим прекращения огня

Суданская армия объявила, что намерена в течение суток с 18:00 по местному времени придерживаться режима прекращения огня с силами быстрого реагирования (спецназ).

Как сообщает Report со ссылкой на Sky News Arabia.Это решение подтвердил во вторник командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан.

"Мы [армия] не договаривались [с силами быстрого реагирования] о конкретном времени начала прекращения огня, но будем соблюдать этот режим в течение 24 часов начиная с 18:00 вторника", - отметил аль-Бурхан.

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Версия на азербайджанском языке Sudan ordusu 24 saat ərzində atəşkəs rejiminə riayət etməyə hazırdır

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