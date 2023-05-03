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Армия Судана заявила о готовности на контакты со спецназом по перемирию

Армия Судана заявила о готовности на контакты со спецназом по перемирию Суданская армия согласилась на контакты с силами быстрого реагирования (спецназ) по поводу установления и соблюдения перемирия, а не для того, чтобы обсуждать завершение боевых действий.
Другие страны
3 мая 2023 г. 19:39
Армия Судана заявила о готовности на контакты со спецназом по перемирию

Суданская армия согласилась на контакты с силами быстрого реагирования (спецназ) по поводу установления и соблюдения перемирия, а не для того, чтобы обсуждать завершение боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил находящийся с визитом в Каире специальный представитель командующего суданской армией.

"Мы согласились на переговоры со спецназом о перемирии, а не о прекращении боевых действий", - указал спецпредставитель главы суданских ВС, слова которого привел телеканал "Аль-Джазира". Он добавил, что представители армии "не сядут за один стол [переговоров] со спецназом, но готовы вести диалог через посредников".

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