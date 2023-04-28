Спецназ возложил ответственность за обстрел турецкого самолета на ВС Судана

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана отвергли в пятницу обвинения в обстреле турецкого самолета, прибывшего для эвакуации из страны иностранцев.

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана отвергли в пятницу обвинения в обстреле турецкого самолета, прибывшего для эвакуации из страны иностранцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Представитель спецназа возложил ответственность за этот инцидент с турецким транспортным самолетом на суданские вооруженные силы.

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Турецкий самолет, прибывший в Судан для эвакуации иностранных граждан, был в пятницу обстрелян Cилами быстрого реагирования (спецназом).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Представитель суданской армии сообщил, что турецкий самолет попал под обстрел при приземлении на аэродроме военной базы Вади Сейдна, расположенном приблизительно в 20 км от Хартума. Как указывает Al-Hadath, в результате обстрела пострадал один из членов экипажа транспортного самолета.

В свою очередь, Министерство национальной обороны Турции подтвердило факт обстрела самолета ВС республики в Судане. Как говорится в распространенном заявлении ведомства, пострадавших в результате инцидента нет. "По нашему самолету C-130, направленному в Судан для эвакуации, был открыт огонь из легкого стрелкового оружия. Самолет совершил безопасную посадку. Раненых среди военнослужащих нет", - говорится в заявлении.