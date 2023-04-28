О нас

Спецназ возложил ответственность за обстрел турецкого самолета на ВС Судана

Спецназ возложил ответственность за обстрел турецкого самолета на ВС Судана Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана отвергли в пятницу обвинения в обстреле турецкого самолета, прибывшего для эвакуации из страны иностранцев.
Другие страны
28 апреля 2023 г. 12:16
Спецназ возложил ответственность за обстрел турецкого самолета на ВС Судана

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана отвергли в пятницу обвинения в обстреле турецкого самолета, прибывшего для эвакуации из страны иностранцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Представитель спецназа возложил ответственность за этот инцидент с турецким транспортным самолетом на суданские вооруженные силы.

11.54

Турецкий самолет, прибывший в Судан для эвакуации иностранных граждан, был в пятницу обстрелян Cилами быстрого реагирования (спецназом).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Представитель суданской армии сообщил, что турецкий самолет попал под обстрел при приземлении на аэродроме военной базы Вади Сейдна, расположенном приблизительно в 20 км от Хартума. Как указывает Al-Hadath, в результате обстрела пострадал один из членов экипажа транспортного самолета.

В свою очередь, Министерство национальной обороны Турции подтвердило факт обстрела самолета ВС республики в Судане. Как говорится в распространенном заявлении ведомства, пострадавших в результате инцидента нет. "По нашему самолету C-130, направленному в Судан для эвакуации, был открыт огонь из легкого стрелкового оружия. Самолет совершил безопасную посадку. Раненых среди военнослужащих нет", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish evacuation plane shot while landing in Sudan
Версия на азербайджанском языке Sudanda Türkiyə təyyarəsinin atəşə tutulması nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb

Экслюзивные новости

Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi