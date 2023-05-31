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Армия Судана приостановила участие в переговорах со спецназом в Джидде

Армия Судана приостановила участие в переговорах со спецназом в Джидде Армия Судана приостанавливает участие своих представителей в переговорах с силами быстрого реагирования (спецназа) в Джидде.
Другие страны
31 мая 2023 г. 12:28
Армия Судана приостановила участие в переговорах со спецназом в Джидде

Армия Судана приостанавливает участие своих представителей в переговорах с силами быстрого реагирования (спецназа) в Джидде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал Al-Hadath.

По его данным, вооруженные силы проинформировали выступающих посредниками в переговорном процессе США и Саудовскую Аравию о своем решении и призвали оказать давление на спецназ, чтобы тот выполнял условия гуманитарного перемирия. Причиной такого решения, по информации телеканала, стал отказ сил спецназа вывести своих бойцов из больниц и жилых домов. Ранее источники в суданских вооруженных силах сообщали, что это является основным условием, которое армия выдвигает силам быстрого реагирования в ходе переговорного процесса о гуманитарном перемирии.

Силы спецназа, со своей стороны, возложили на ВС ответственность за нарушение условий режима временного прекращения огня, который был продлен в понедельник еще на пять дней. Как утверждается в официальном заявлении представителя сил быстрого реагирования в Twitter, армия атаковала несколько позиций сил спецназа и вела артиллерийский огонь в районах городов Омдурман и Северный Хартум.

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Версия на английском языке Sudanese Armed Forces suspends talks with Rapid Support Forces in Jeddah

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