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Армия Судана объявила о прекращении огня в первый день Гурбан байрамы

Армия Судана объявила о прекращении огня в первый день Гурбан байрамы Вооруженные силы Судана прекратят огонь в первый день Гурбан байрамы, который начинается 28 июня.
Другие страны
28 июня 2023 г. 00:21
Армия Судана объявила о прекращении огня в первый день Гурбан байрамы

Вооруженные силы Судана прекратят огонь в первый день Гурбан байрамы, который начинается 28 июня.

Как передает Report, об этом сообщил командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан.

"Армия объявляет о прекращении огня со своей стороны в первый день Ид аль-Адха", - приводит его слова телеканал "Аль-Хадас".

Ранее командующий суданскими силами быстрого реагирования (спецназа) Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) заявил, что подчиняющиеся ему подразделения в одностороннем порядке будут соблюдать режим прекращения огня в праздничные дни.

Отметим, что боевые действия в Судане продолжаются с середины апреля. Столкновения происходят между вооруженными силами страны и Силами быстрого реагирования. Они уже унесли жизни более трех тыс. человек, более шести тыс. получили ранения и травмы. Боестолкновения спровоцировали резкий рост миграции в соседние страны и внутренних перемещений людей по стране, в настоящее время насчитывается более 2,2 млн беженцев.

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Версия на азербайджанском языке Sudan ordusu Qurban bayramının ilk günündə atəşkəs elan edib

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