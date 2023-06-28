Армия Судана объявила о прекращении огня в первый день Гурбан байрамы

Вооруженные силы Судана прекратят огонь в первый день Гурбан байрамы, который начинается 28 июня.

Вооруженные силы Судана прекратят огонь в первый день Гурбан байрамы, который начинается 28 июня.

Как передает Report , об этом сообщил командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан.

"Армия объявляет о прекращении огня со своей стороны в первый день Ид аль-Адха", - приводит его слова телеканал "Аль-Хадас".

Ранее командующий суданскими силами быстрого реагирования (спецназа) Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) заявил, что подчиняющиеся ему подразделения в одностороннем порядке будут соблюдать режим прекращения огня в праздничные дни.

Отметим, что боевые действия в Судане продолжаются с середины апреля. Столкновения происходят между вооруженными силами страны и Силами быстрого реагирования. Они уже унесли жизни более трех тыс. человек, более шести тыс. получили ранения и травмы. Боестолкновения спровоцировали резкий рост миграции в соседние страны и внутренних перемещений людей по стране, в настоящее время насчитывается более 2,2 млн беженцев.