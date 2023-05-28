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Армия Судана объявила о готовности продлить гуманитарное перемирие со спецназом

Армия Судана объявила о готовности продлить гуманитарное перемирие со спецназом Вооруженные силы Судана объявили сегодня о готовности продлить действующий режим гуманитарного перемирия с силами быстрого реагирования (спецназом). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал Al-Hadath.
Другие страны
28 мая 2023 г. 15:40
Армия Судана объявила о готовности продлить гуманитарное перемирие со спецназом

Вооруженные силы Судана объявили сегодня о готовности продлить действующий режим гуманитарного перемирия с силами быстрого реагирования (спецназом). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал Al-Hadath.

По его информации, армия "подтвердила приверженность соглашению о краткосрочном прекращении огня", подписанному в городе Джидда, и заявила о "готовности продлить срок действия режима", который истекает вечером 29 мая.

Накануне о готовности продолжить переговоры о продлении гуманитарного перемирия объявил представитель спецназа.

В понедельник вечером в Судане вступило в силу соглашение о прекращении огня сроком на семь дней, инициаторами которого стали Саудовская Аравия и США. Однако армия и спецназ уже несколько раз выступали со взаимными обвинениями в нарушении перемирия, приводя примеры нападений на подразделения каждой из сторон.

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