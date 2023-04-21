Армия Судана начала зачистку районов вокруг столицы страны

Суданская армия начала зачистку районов вокруг столицы Хартума от ополчения Сил быстрого реагирования (СБР),

Суданская армия начала зачистку районов вокруг столицы Хартума от ополчения Сил быстрого реагирования (СБР),

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении армии в социальной сети Facebook.

"Мы пережили этап стойкости и неповиновения и перешли к этапу постепенной зачистки очагов присутствия повстанческих группировок вокруг столицы", - отмечается в заявлении.

Суданская армия обвинила ополчение СБР в создании блокпостов в отдельных районах, где оно "практиковало жестокие формы насилия".