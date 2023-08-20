Армия Судана начала новое наступление на позиции сил спецназа в Хартуме

Вооруженные силы Судана объявили о начале нового наступления на позиции сил быстрого реагирования (спецназа) в столице страны Хартуме.

Вооруженные силы Судана объявили о начале нового наступления на позиции сил быстрого реагирования (спецназа) в столице страны Хартуме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Al Hadath.

ВС нанесли массированные артиллерийские удары по контролируемым спецназом объектам в центре и на юге города.

По утверждению армии, "противник понес большие людские и материальные потери". В ответ силы быстрого реагирования открыли огонь со своих позиций по армейским объектам. По его информации, в центре и на юге Хартума слышны взрывы и поднимаются столпы дыма. В расположенном неподалеку городе Омдурмане идут активные боестолкновения.

По информации Al Hadath, силы быстрого реагирования контролируют большую часть штата Хартум и стремятся расширить свой контроль на юг до штата Эль-Гезира и на север до города Шенди в штате Нагр эн-Нил. Суданская армия пытается перекрыть пути снабжения спецназа, которые идут по мостам через реку Нил, соединяющим районы Омдурман, Северный Хартум и столицу страны.