Армия Судана и спецназ согласились на недельное перемирие

Суданская армия и силы быстрого реагирования (спецназ) дали принципиальное согласие на введение режима прекращения огня в стране на неделю, начиная с четверга.

Суданская армия и силы быстрого реагирования (спецназ) дали принципиальное согласие на введение режима прекращения огня в стране на неделю, начиная с четверга.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Министерство иностранных дел Южного Судана.

"Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава спецназа Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) в принципе одобрили перемирие сроком на 7 дней, которое должно вступить в действие 4 мая", - говорится в заявлении южносуданского МИД.