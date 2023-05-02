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Армия Судана и спецназ согласились на недельное перемирие

Армия Судана и спецназ согласились на недельное перемирие Суданская армия и силы быстрого реагирования (спецназ) дали принципиальное согласие на введение режима прекращения огня в стране на неделю, начиная с четверга.
Другие страны
2 мая 2023 г. 19:41
Армия Судана и спецназ согласились на недельное перемирие

Суданская армия и силы быстрого реагирования (спецназ) дали принципиальное согласие на введение режима прекращения огня в стране на неделю, начиная с четверга.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Министерство иностранных дел Южного Судана.

"Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава спецназа Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) в принципе одобрили перемирие сроком на 7 дней, которое должно вступить в действие 4 мая", - говорится в заявлении южносуданского МИД.

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