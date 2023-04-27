Армия Судана дала согласие на продление гуманитарного перемирия на 72 часа

Вооруженные силы (ВС) Судана согласны продлить срок действия режима прекращения огня в гуманитарных целях на дополнительные 72 часа. Об этом сообщил в четверг официальный представитель ВС.

Вооруженные силы (ВС) Судана согласны продлить срок действия режима прекращения огня в гуманитарных целях на дополнительные 72 часа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель ВС.

"Командование ВС дало согласие на продление перемирия на дополнительные 72 часа, которые начнут отсчет с момента окончания действующего режима прекращения огня", - говорится в опубликованном на официальной странице армии в Facebook заявлении. ВС Судана выразили надежду, что "мятежники на этот раз будут соблюдать требования перемирия, а не нарушать его, как это происходило в прошлые периоды".

В полночь по суданскому времени (02:00 - бакинское время) истекает срок действия режима прекращения огня, посредниками которого выступили Саудовская Аравия и США. Стороны конфликта договорились о нем в ночь на 25 апреля, однако в течение всех этих дней гуманитарная пауза неоднократно прерывалась столкновениями.