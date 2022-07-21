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Армия США за два года может не добрать 40 тыс. новобранцев

Армия США за два года может не добрать 40 тыс. новобранцев В армии США прогнозируют, что в течение следующих двух лет ей не удастся набрать необходимое количество военнослужащих, потеряв почти 40 тыс. потенциальных новобранцев.
Другие страны
21 июля 2022 г. 10:16
Армия США за два года может не добрать 40 тыс. новобранцев

В армии США прогнозируют, что в течение следующих двух лет ей не удастся набрать необходимое количество военнослужащих, потеряв почти 40 тыс. потенциальных новобранцев.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей ВС США.

"У нас есть беспрецедентные проблемы как с обстановкой после COVID-19, так и с рынком труда, а также с частной конкуренцией, с частными компаниями, которые со временем изменили свои стимулы",— заявил замглавы штаба американской армии, генерал Джозеф Мартин.

По данным источников телеканала, в 2022 году вооруженные силы США не доберут около 10 тыс. новобранцев, а в 2023 году — 28 тыс. В Пентагоне считают, что все меньше американцев проявляют интерес к службе. Также наблюдается сокращение числа людей с хорошей физической подготовкой.

За два с половиной месяца до конца финансового года армия США набрала лишь половину своей цели по набору 60 тыс. солдат. Согласно прогнозам, численность войск в этом году достигнет примерно 466,4 тыс. человек вместо ожидаемых 476 тыс., а в 2023 году опустится до 445 тыс.

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