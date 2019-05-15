​Армия США повысила уровень тревоги в Ираке и Сирии из-за Ирана

Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) сообщило о повышении уровня тревоги в Ираке и Сирии из-за потенциальной угрозы со стороны Ирана, передает Report.

«Центральное командование в координации с операцией «Непоколебимая решимость» повысило уровень силовой позиции для всех сил, участвующих в операции в Ираке и Сирии. Операция находится на высоком уровне тревоги, и мы продолжаем внимательно следить за... вероятно, непосредственными угрозами силам США в Ираке», — указывается в заявлении ведомства.