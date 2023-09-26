Армия США получила первые аэротакси

Военно-воздушные силы США получили первую модель аэротакси американской компании Joby Aviation Inc.
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"Joby недавно поставила первую модель аэротакси на базу ВВС США Эдвардс", — уточнили в компании.
Техника уже прибыла в штат Калифорния, где расположена база, в рамках контракта с американскими военно-воздушными силами.
Сумма контракта превысила 130 млн долларов США. Компания обязуется поставить ВВС США и федеральным ведомствам до 10 аэротакси.
Новая модель рассчитана на одного пилота и четырех пассажиров, она может взять на борт до 454 кг груза. Аэротакси способно развивать скорость до 322 км/ч. ВВС США выразили заинтересованность в развитии таких технологий, так как летательные аппараты на электродвигателях проще в обслуживании. К примеру, военные могут использовать аэротакси для переброски личного состава и грузов на короткие расстояния в Тихом океане.