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Армия США полностью откажется от гиперзвуковых ракет AGM-183 ARRW

Армия США полностью откажется от гиперзвуковых ракет AGM-183 ARRW Военно-воздушные силы США планируют отказаться от программы гиперзвукового оружия AGM-183 ARRW после двух последних испытательных полетов. Внимание сосредоточится на гиперзвуковой ударной крылатой ракете HACM.
Другие страны
10 апреля 2023 г. 01:07
Армия США полностью откажется от гиперзвуковых ракет AGM-183 ARRW

Военно-воздушные силы США планируют отказаться от программы гиперзвукового оружия AGM-183 ARRW после двух последних испытательных полетов. Внимание сосредоточится на гиперзвуковой ударной крылатой ракете HACM.

Как передает Report со ссылкой на The Aviationist, на такое решение повлиял последний испытательный полет ракеты, завершившийся очередной неудачей.

Планы приобретения AGM-183 уже были изъяты из одобренных Конгрессом расходов на 2022 финансовый год, а средства были перенаправлены на дополнительные исследования и разработки. То же произошло в запросе на 2023 финансовый год с средствами на сумму 46,6 миллиона долларов на покупку только одной ракеты AGM-183A в течение года.

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