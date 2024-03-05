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Армия США перехватила две крылатые ракеты в Красном море

Армия США перехватила две крылатые ракеты в Красном море Силы Центрального командования США (CENTCOM) в минувшие сутки перехватили две противокорабельные крылатые ракеты в Красном море.
Другие страны
5 марта 2024 г. 09:15
Армия США перехватила две крылатые ракеты в Красном море

Силы Центрального командования США (CENTCOM) в минувшие сутки перехватили две противокорабельные крылатые ракеты в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении CENTCOM в соцсети.

"В 20.00 силы CENTCOM осуществили два удара в целях самообороны по двум противокорабельным крылатым ракетам, представлявшим прямую угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе", - сказано в заявлении.

Также сообщается, что в промежутке с 15.50 по 16.15 по времени Саны правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) запустило две противокорабельные крылатые ракеты по контейнеровозу под флагом Либерии. Одна из ракет попала в судно, причинив ущерб, однако никто не пострадал. Контейнеровоз не запросил помощь и продолжил следовать прежним курсом.

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