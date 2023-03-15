Армия США начала получать многоцелевые бронированные машины AMPV

В армию США начали поступать многоцелевые бронированные машины Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) производства BAE Systems, которые должны заменить устаревшие бронетранспортеры Armoured Personnel Carrier M113.

В армию США начали поступать многоцелевые бронированные машины Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) производства BAE Systems, которые должны заменить устаревшие бронетранспортеры Armoured Personnel Carrier M113.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Army Recognition.

По данным издания, первой новую технику получила боевая группа 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США. Ожидается, что общий объем поставок AMPV в ближайшие 20 лет составит около 3 тыс. машин.

По словам директора комплексной группы по боевым машинам следующего поколения NGCV CFT (Next-Generation Combat Vehicles Cross-Functional Team) бригадного генерала Джеффри Нормана, AMPV является более прочной, надежной и функциональной платформой, чем M113, что расширяет возможности боевых групп американских бронетанковых бригад.

Отмечается, что существует пять вариантов AMPV, которые различаются живучестью, уровнем защиты, весом, размером, мощностью, системой охлаждения и совместимостью с перспективными системами управления и связи.

AMPV имеет общую трансмиссию и подвеску с боевой машиной пехоты M2 Bradley и самоходной гаубицей M109A7 Paladin, что упрощает техническое обслуживание бронетанковых бригад.