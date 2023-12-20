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Армия Сомали очистила от боевиков город Масагауэй

Армия Сомали очистила от боевиков город Масагауэй Вооруженные силы освободили от боевиков группировки "Аш-Шабаб" город Масагауэй в центральной части Сомали.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 22:28
Армия Сомали очистила от боевиков город Масагауэй

Вооруженные силы освободили от боевиков группировки "Аш-Шабаб" город Масагауэй в центральной части Сомали.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, террористы "Аш-Шабаб" выжаты из города Масагауэй, операция по их преследованию в настоящее время продолжается на нескольких фронтах в восточной части региона Гальгудуд". Сообщений о потерях с обеих сторон во время операции не поступало.

Правительственные войска взяли на себя круглосуточную охрану президентского дворца с учетом постепенного завершения работы временной миссии Африканского союза, передает издание Garowe Online.

"Аш-Шабаб" возникла в Сомали в 2004 году. К 2010 году группировка контролировала обширную территорию страны, в том числе столицу, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством республики и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении к террористической организации "Аль-Каида"

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Версия на азербайджанском языке Somali ordusu Masaqauey şəhərini silahlılardan təmizləyib

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