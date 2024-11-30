Армия Сирии укрепила оборону на севере провинции Хама

Сирийские военные укрепили оборону на северной границе провинции Хама.
Как передает Report, об этом сообщило главное командование ВС Сирии в заявлении, опубликованном на странице сирийского Минобороны в соцсети.
"Сообщения, которые распространяются на страницах и платформах вооруженных террористических организаций об их проникновении в города на севере провинции Хама, <...> не соответствуют действительности", - говорится в публикации.
Подчеркивается, что вооруженные силы укрепили линию обороны и полностью готовы отразить любую возможную атаку.