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Армия Сирии укрепила оборону на севере провинции Хама

Армия Сирии укрепила оборону на севере провинции Хама Армия Сирии укрепила оборону на севере провинции Хама.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 22:37
Армия Сирии укрепила оборону на севере провинции Хама

Сирийские военные укрепили оборону на северной границе провинции Хама.

Как передает Report, об этом сообщило главное командование ВС Сирии в заявлении, опубликованном на странице сирийского Минобороны в соцсети.

"Сообщения, которые распространяются на страницах и платформах вооруженных террористических организаций об их проникновении в города на севере провинции Хама, <...> не соответствуют действительности", - говорится в публикации.

Подчеркивается, что вооруженные силы укрепили линию обороны и полностью готовы отразить любую возможную атаку.

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