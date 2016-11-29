Армия Сирии полностью вернула контроль над северо-востоком Алеппо

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Правительственная армия Сирии, а также бойцы народного ополчения выбили террористов еще из двух кварталов Алеппо, таким образом вернув контроль над всей северо-восточной частью города.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на штаб ополчения города.

«Армии и ополченцам удалось вернуть контроль над кварталом Шейх-Ходр и Шейх-Фарес. Таким образом, можно заявить, что северо-восток Алеппо полностью под контролем правительственной армии САР», — заявили в ополчении.

Отмечается, что бои в кварталах Шейх-Фарес и Шейх-Ходр продолжались около суток. В настоящее время в освобожденных кварталах работают саперы. Передовые отряды армии и ополчения продолжают прорываться вглубь восточного Алеппо сразу с нескольких сторон.