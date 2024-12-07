Армия Сирии покинула Пальмиру

Вооруженные формирования сирийской оппозиции вошли в Пальмиру и взяли город под свой контроль.

Вооруженные формирования сирийской оппозиции вошли в Пальмиру и взяли город под свой контроль.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

"Местные источники сообщили, что силы режима выведены из городов Аль-Сухна, Аль-Фуркаллус и Пальмира", - говорится в сообщении.

По данным агентства, военные армии президента Сирии Башара Асада покидают военный аэродром, расположенный в Пальмире.

Напомним, что 7 декабря вооруженные мятежники захватили город Дараа в Сирии, который считается символическим местом, поскольку там началось восстание против сирийского президента Башара Асада в 2011 году. 5 декабря командование ВС Сирии заявило об отступлении войск из города Хама.