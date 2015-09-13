Армия Сирии отбросила ИГИЛ от военной базы на северо-востоке страны

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Сирийская армия при поддержки отрядов ополченцев отбросила боевиков террористической группировки "Исламское государствоИрака и Леванта" (ИГИЛ) на безопасное расстояние от военного аэродрома в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил в воскресенье источник в сирийской армии.

"Армия и отряды из местных племен начали утром контрнаступление в районе аэродрома. Террористы были вынуждены отступить на несколько километров и от жилых кварталов в том числе", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, прибытие вертолета из Камышли на борту которого был военный корреспондент сирийского центра новостей Джафар Ахмад, "развеяло пропаганду канала аль-Джазира и аль-Арабия, что террористы захватили и по прежнему контролируют казарму батальона ПВО и часть базы ВВС".

Представитель сирийской армии объяснил, что для безопасной посадки вертолета необходимо что бы боевики были на отдалении не менее 7 километров, что бы их орудия не смогли сбить военный транспорт.