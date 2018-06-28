Армия Сирии освободила город Эль-Хирак и ряд поселений в провинции Дераа

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Сирийская армия освободила город Эль-Хирак, а также ряд поселений и деревень в провинции Дераа на юго-западе Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в армии САР.

"Сирийская армия продолжает операции на северо-востоке провинции Дераа и сильно продвигается. Установлен контроль над городом Эль-Хирак, (базой, ранее принадлежавшей армии САР - ред.) бригадой "Мика 52" на юго-востоке города Эль-Хирак, поселениями эс-Сура, Телль-Хамд и Садд Абта", - заявил источник.

По его данным, также были освобождены другие поселения в провинции.