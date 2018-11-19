Армия Сирии объявила о взятии последнего оплота боевиков на юге страны

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Сирийская армия завершила военную операцию в районе плато Сафа — последнего оплота боевиков «Исламского государства» на юге страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении генштаба.

"После серии точечных операций наши доблестные войска установили полный контроль над регионом плато Сафа", — приводит текст заявления SANA.

Отмечается, что это был последний оплот ИГ на юге страны. Зачищена территория пустыни в размере 380 кв. км, проинформировали в генштабе.

Военные подтвердили готовность продолжать борьбу с терроризмом в Сирии.

Ранее сообщалось о том, что обстрел боевиками населенного пункта Сафсара в провинции Латакия привел к гибели 18 сирийских военных.