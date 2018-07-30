Армия САР ликвидировала крупнейший оплот ИГ в провинции Дараа

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Сирийская армия восстановила контроль над поселением Шаджра — крупнейшим и одним из последних оплотов террористической группировки ИГ в сирийской провинции Дараа.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийского военно-полевого командира.

По его словам, сапёры начали осмотр и разминирование данной территории.

Ранее стало известно, что в сирийской провинции Дараа над городом Тофас, который был освобождён от боевиков, поднят государственный флаг Сирии.