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Армия привлечена к тушению крупнейших в истории лесных пожаров в Канаде

Армия привлечена к тушению крупнейших в истории лесных пожаров в Канаде По всей Канаде в этом году выгорело около 2,7 млн гектаров территорий из-за масштабных лесных пожаров. В настоящее время продолжаются 214 пожаров, 93 из которых вышли из-под контроля.
Другие страны
3 июня 2023 г. 09:12
Армия привлечена к тушению крупнейших в истории лесных пожаров в Канаде

По всей Канаде в этом году выгорело около 2,7 млн гектаров территорий из-за масштабных лесных пожаров. В настоящее время продолжаются 214 пожаров, 93 из которых вышли из-под контроля.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, канадская провинция Новая Шотландия переживает самые плохие за всю историю лесные пожары. Пожары охватили и другие регионы страны.

2 июня из Квебека были вынуждены эвакуироваться около 10 тысяч жителей. В общей сложности по всей Канаде более 30 тысяч человек стали переселенцами из-за пожаров.

"Ситуация остается тяжелой по всей стране. Альберта, Северо-Западные Территории, Саскачеван, Манитоба, Квебек, Нью-Брансвик и Новая Шотландия - все они охвачены лесными пожарами", - заявил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Канады Билл Блэр.

Для борьбы с пламенем в Новую Шотландию были направлены и канадские вооруженные силы. Отмечается, что привлечение военнослужащих позволит поддержать круглосуточно работающих пожарных, чтобы защитить населенные пункты провинции от огненной стихии.

В округе Шелберн в результате пожаров уничтожено около 50 домов, а всего в провинции уже более 200. Высота пламени достигает почти 100 метров. Также серьезно пострадала провинция Альберта. Обязательная эвакуация затронула 24 511 человек, а огонь сжег около 121 909 гектаров земель.

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