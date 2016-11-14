Армия Пакистана: Семеро солдат погибли в результате огня со стороны индийских военнослужащих

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Армия Пакистана сообщила о гибели семерых своих военнослужащих в результате "неспровоцированного" огня со стороны индийских военнослужащих на линии контроля в Кашмире, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Семеро солдат погибли прошлой ночью на линии контроля в секторе Бхимбер в результате перекрестного огня со стороны индийских военных. Пакистанские военные, отвечая на неспровоцированный огонь со стороны Индии, нанесли эффективные удары по индийским (пограничным - ред.) постам", - говорится в сообщении пресс-службы армии.

Это самые серьезные потери, о которых официально сообщала пакистанская армия за текущий год.