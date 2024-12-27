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Армия Пакистана ликвидировала 13 террористов на северо-западе страны

Армия Пакистана ликвидировала 13 террористов на северо-западе страны Армия Пакистана ликвидировала по меньшей мере 13 боевиков в ходе трех контртеррористических операций в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Другие страны
27 декабря 2024 г. 00:27
Армия Пакистана ликвидировала 13 террористов на северо-западе страны

Армия Пакистана ликвидировала по меньшей мере 13 боевиков в ходе трех контртеррористических операций в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report, об этом сообщает Межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR) вооруженных сил исламской республики.

По данным ведомства, в ночь на 26 декабря 2024 года пакистанские военные осуществили серию мероприятий по зачистке округов Банну, Северный Вазиристан и Южный Вазиристан от присутствия экстремистов. Их целью стали боевики запрещенной в стране "Фитна аль-Кхаваридж" (ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан").

Отмечается, что в ходе боевых столкновений были ликвидированы 13 террористов, 16 получили ранения, а также погиб один военнослужащий.

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