Армия Пакистана ликвидировала 13 террористов на северо-западе страны

Армия Пакистана ликвидировала по меньшей мере 13 боевиков в ходе трех контртеррористических операций в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Армия Пакистана ликвидировала по меньшей мере 13 боевиков в ходе трех контртеррористических операций в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report, об этом сообщает Межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR) вооруженных сил исламской республики.

По данным ведомства, в ночь на 26 декабря 2024 года пакистанские военные осуществили серию мероприятий по зачистке округов Банну, Северный Вазиристан и Южный Вазиристан от присутствия экстремистов. Их целью стали боевики запрещенной в стране "Фитна аль-Кхаваридж" (ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан").

Отмечается, что в ходе боевых столкновений были ликвидированы 13 террористов, 16 получили ранения, а также погиб один военнослужащий.