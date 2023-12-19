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Армия обороны Израиля заявила о ликвидации спонсора ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации спонсора ХАМАС Армия обороны (ЦАХАЛ) и Служба безопасности Израиля (ШАБАК) сообщили о ликвидации в результате авиаудара жителя сектора Газа, участвовавшего в передаче десятков миллионов долларов военизированному крылу ХАМАС.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 14:09
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации спонсора ХАМАС

Армия обороны (ЦАХАЛ) и Служба безопасности Израиля (ШАБАК) сообщили о ликвидации в результате авиаудара жителя сектора Газа, участвовавшего в передаче десятков миллионов долларов военизированному крылу ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, согласно совместному заявлению структур, Субхи Фарвана и его брат в течение последних нескольких лет работали над переводом средств ХАМАС и его военному крылу, используя пункт обмена валюты.

По данным ЦАХАЛ, Фарвана погиб в результате авиаудара в Рафахе на юге Газы.

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Версия на английском языке IDF kills top Hamas financier in Gaza airstrike
Версия на азербайджанском языке HƏMAS-ın tanınmış maliyyəçilərindən biri Qəzzada məhv edilib

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