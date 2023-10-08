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Армия обороны Израиля заявила о ликвидации более 400 бойцов ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации более 400 бойцов ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с момента эскалации палестино-израильского конфликта ликвидировала более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа, десятки взяты в плен.
Другие страны
8 октября 2023 г. 12:04
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации более 400 бойцов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с момента эскалации палестино-израильского конфликта ликвидировала более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа, десятки взяты в плен.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал i24 со ссылкой на представителя ЦАХАЛ.

"Мы ликвидировали более 400 террористов в Газе, еще десятки находятся у нас в плену", - приводит телеканал слова пресс-секретаря.

Отмечается, что в Кфар-Азе ведутся ожесточенные бои.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

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