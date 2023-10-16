Армия обороны Израиля заявила о задержании 40 лиц, в том числе членов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильская контрразведка Шин Бет и Министерство нацбезопасности провели совместные рейды минувшей ночью, в ходе которых арестовали 40 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильская контрразведка Шин Бет и Министерство нацбезопасности провели совместные рейды минувшей ночью, в ходе которых арестовали 40 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Среди задержанных около 20 человек - члены радикального палестинского движения ХАМАС.

Отмечается, что в общей сложности с 7 октября в различных регионах Израиля было арестовано около 360 разыскиваемых лиц, порядка 210 из них связаны с ХАМАС.