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Армия обороны Израиля заявила о задержании 40 лиц, в том числе членов ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила о задержании 40 лиц, в том числе членов ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильская контрразведка Шин Бет и Министерство нацбезопасности провели совместные рейды минувшей ночью, в ходе которых арестовали 40 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Другие страны
16 октября 2023 г. 12:24
Армия обороны Израиля заявила о задержании 40 лиц, в том числе членов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильская контрразведка Шин Бет и Министерство нацбезопасности провели совместные рейды минувшей ночью, в ходе которых арестовали 40 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Среди задержанных около 20 человек - члены радикального палестинского движения ХАМАС.

Отмечается, что в общей сложности с 7 октября в различных регионах Израиля было арестовано около 360 разыскиваемых лиц, порядка 210 из них связаны с ХАМАС.

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Версия на английском языке Israel detains 40 people, including Hamas members
Версия на азербайджанском языке İsrail Müdafiə Ordusu HƏMAS üzvləri daxil olmaqla, 40 nəfərin saxlanıldığını açıqlayıb

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