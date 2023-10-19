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Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по сотням объектов ХАМАС

Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по сотням объектов ХАМАС Армия обороны Израиля за последние сутки "атаковала сотни объектов" радикального палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
19 октября 2023 г. 09:05
Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по сотням объектов ХАМАС

Армия обороны Израиля за последние сутки "атаковала сотни объектов" радикального палестинского движения ХАМАС.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовала армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

"Эти объекты включают в себя пункты запуска противотанковых ракет, шахты террористических тоннелей, инфраструктуру разведки и дополнительные командные центры", - уточняется в сообщении. Помимо этого, были поражены десятки минометных установок.

Израиль также поразил более 10 радикалов движения ХАМАС одним высокоточным ударом с воздуха, сообщили в пресс-службе.

Кроме того, израильские истребители нанесли удар по главе военного крыла радикальной группировки "Комитеты народного сопротивления" в Рафахе на юге Газы.

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Версия на английском языке IDF strike hundreds of Hamas targets in 24 hours

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