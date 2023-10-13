Армия обороны Израиля за ночь поразила 750 объектов ХАМАС

Истребители, принадлежащие Армии обороны Израиля, за минувшую ночь нанесли удары по 750 объектам палестинского радикального движения ХАМАС на севере сектора Газа.

Истребители, принадлежащие Армии обороны Израиля, за минувшую ночь нанесли удары по 750 объектам палестинского радикального движения ХАМАС на севере сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

"За прошедшую ночь Армия обороны Израиля нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по подземным тоннелям террористов ХАМАС, а также их военным комплексам, блокпостам и резиденциям высокопоставленных боевиков, которые использовались в качестве командных центров. Также были нанесены удары по зданиям арсеналов и пунктам связи, - говорится в сообщении. - Несколько десятков истребителей атаковали также 12 военных объектов, которые располагались в многоэтажных зданиях и использовались ХАМАС в террористических целях".

"Параллельно с этим военнослужащие спецподразделения Армии обороны Израиля нанесли удар по трем террористам, которые принимали участие в минометных обстрелах израильской территории и в момент атаки находились в своем командном центре в городе Газа", - добавили военные.