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Армия обороны Израиля взяла под контроль тренировочный лагерь ХАМАС

Армия обороны Израиля взяла под контроль тренировочный лагерь ХАМАС Армия обороны Израиля взяла под контроль центральный тренировочный лагерь "Катива" ХАМАСа в Газе.
Другие страны
17 ноября 2023 г. 18:33
Армия обороны Израиля взяла под контроль тренировочный лагерь ХАМАС

Армия обороны Израиля взяла под контроль центральный тренировочный лагерь "Катива" ХАМАС в Газе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

По словам израильских военных, именно в этом лагере террористы готовились к атаке 7 октября.

На плацу захваченного лагеря террористов бойцы армии обороны Израиля провели церемонию памяти о павших в бою 72-х военных.

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