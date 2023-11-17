Армия обороны Израиля взяла под контроль тренировочный лагерь ХАМАС

Армия обороны Израиля взяла под контроль центральный тренировочный лагерь "Катива" ХАМАС в Газе.
Как передает
По словам израильских военных, именно в этом лагере террористы готовились к атаке 7 октября.
На плацу захваченного лагеря террористов бойцы армии обороны Израиля провели церемонию памяти о павших в бою 72-х военных.
"הרחבה ממנה יצאו מחבלים ארורים לטבח של ה-7.10 נמצאת כעת בידי לוחמי גולני".— צבא ההגנה לישראל (@idfonline)
בעומק הרצועה, ברחבת המסדרים של מוצב 'קטיבה', קיימו לוחמי חטיבת גולני טקס קרבי לזכר חבריהם שנפלו בקרבות מתחילת הלחימה>>
https://t.co/62psphYovT pic.twitter.com/fas95G8h82 November 17, 2023