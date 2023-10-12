Армия обороны Израиля уничтожила с 7 октября более 3,6 тыс. целей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начиная с 7 октября нанесла удары по более чем 3,6 тыс. целей ХАМАС, использовав 6 тыс. боеприпасов общим весом 4 тыс. тонн.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начиная с 7 октября нанесла удары по более чем 3,6 тыс. целей ХАМАС, использовав 6 тыс. боеприпасов общим весом 4 тыс. тонн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Было атаковано более 3,6 тыс. целей. Среди атакованных целей были объекты управления и контроля, стратегическая военная инфраструктура, цеха по производству боеприпасов, разведывательные объекты, пусковые установки. На данный момент на сектор Газа было сброшено около 6 тыс. бомб общим весом 4 тыс. тонн", - говорится в заявлении военных.

В ЦАХАЛ заявили, что продолжает атака террористической инфраструктуры по всему сектору Газа.

"Начиная с утра десятки истребителей, боевых вертолетов и летательных аппаратов ЦАХАЛ атаковали ряд террористических объектов ХАМАС на всей территории сектора", - отметили в ведомстве.