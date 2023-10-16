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Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации одного из командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации одного из командиров ХАМАС Армия обороны Израиля сообщила, что в результате авиаудара был убит глава южного округа национальной безопасности ХАМАС, организации, эквивалентной полиции в Израиле.
Другие страны
16 октября 2023 г. 02:33
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации одного из командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила, что в результате авиаудара был убит глава южного округа национальной безопасности ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, имя убитого командира - Матаз Эйд.

"Кроме того, были уничтожены десятки военных штабов, ряд наблюдательных пунктов, а также несколько ракетных позиций террористических организаций ХАМАС и Палестинского исламского джихада", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦАХАЛ.

В воскресенье силы ЦАХАЛа нанесли удары по многочисленным объектам в северной части сектора Газа, поразив в общей сложности 250 целей.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Müdafiə Ordusu HƏMAS komandirlərindən birinin zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb

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