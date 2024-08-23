Армия обороны Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель военнослужащего в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель военнослужащего в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

19-летний сержант Ори Ашкенази Нехемья из 46-го батальона 401-й бронетанковой дивизии "Железные следы" погиб в бою на юге палестинского анклава.

С учетом этих данных, количество погибших солдат с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в Газе и вдоль границы с сектором достигло 336 человек. Общее число павших израильских военных за время нового витка палестино-израильского конфликта составило, по данным армейской пресс-службы, 695.