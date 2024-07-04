Армия обороны Израиля сообщила о гибели военнослужащего на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще одного военнослужащего в ходе продолжающихся боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще одного военнослужащего в ходе продолжающихся боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации пресс-службы ЦАХАЛ, 21-летний капитан Элиша Лугаси, командир группы 75-го батальона 7-й бригады, погиб во время боев на севере палестинского анклава.

С учетом этих данных, количество погибших солдат с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 322. Общее число павших израильских военных за время нового витка палестино-израильского конфликта составило, по данным армейской пресс-службы, уже 676.