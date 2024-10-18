Армия обороны Израиля сообщила о гибели пяти военнослужащих на юге Ливана

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели пяти военнослужащих в ходе продолжающихся боевых действий на границе с Ливаном и в секторе Газа.

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели пяти военнослужащих в ходе продолжающихся боевых действий на границе с Ливаном и в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ, пять военнослужащих бригады "Голани" - 24-летний майор Офек Бахар, 23-летний капитан Элад Симан Тов, 22-летний сержант Элиашив Эйтан Вейдер, 21-летние сержанты Яаков Гилель и Иегуда Дрор Яхалом, - пали в бою на юге Ливана. Также сообщается, что девять солдат получили ранения и были эвакуированы на территорию еврейского государства для лечения.

С учетом этих данных общее число погибших израильских военных за время нового витка ближневосточного конфликта составило, по сведениям пресс-службы ЦАХАЛ, уже 745.