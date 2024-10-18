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Армия обороны Израиля сообщила о гибели пяти военнослужащих на юге Ливана

Армия обороны Израиля сообщила о гибели пяти военнослужащих на юге Ливана Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели пяти военнослужащих в ходе продолжающихся боевых действий на границе с Ливаном и в секторе Газа.
Другие страны
18 октября 2024 г. 08:42
Армия обороны Израиля сообщила о гибели пяти военнослужащих на юге Ливана

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели пяти военнослужащих в ходе продолжающихся боевых действий на границе с Ливаном и в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ, пять военнослужащих бригады "Голани" - 24-летний майор Офек Бахар, 23-летний капитан Элад Симан Тов, 22-летний сержант Элиашив Эйтан Вейдер, 21-летние сержанты Яаков Гилель и Иегуда Дрор Яхалом, - пали в бою на юге Ливана. Также сообщается, что девять солдат получили ранения и были эвакуированы на территорию еврейского государства для лечения.

С учетом этих данных общее число погибших израильских военных за время нового витка ближневосточного конфликта составило, по сведениям пресс-службы ЦАХАЛ, уже 745.

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