Армия обороны Израиля сообщила о гибели еще двух военнослужащих в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще двух военнослужащих в боях в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще двух военнослужащих в боях в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщило новостное издание Yedioth Ahronoth.

В список солдат ЦАХАЛ, погибших в ходе столкновений с радикалами палестинского движения ХАМАС, добавлены имена 22-летнего капитана Ярина Гахали, командира взвода разведывательного подразделения "Гивати", погибшего в бою на юге сектора Газа, и 33-летнего капитана запаса Нетанеля Сильберга, командира группы подразделении специального назначения инженерно-саперном корпуса, который пал в бою в северной части сектора.

Количество погибших израильских солдат в ходе боевых действий против ХАМАС с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 129. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, общее число погибших израильских военных с начала нового обострения израильско-палестинского конфликта составило 461.