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Армия обороны Израиля сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада" Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного члена группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, который отвечал за операции в сфере психологического террора.
Другие страны
19 января 2024 г. 13:07
Армия обороны Израиля сообщил о ликвидации в Газе члена Исламского джихада

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного члена группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, который отвечал за операции в сфере психологического террора.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

"Вчера (четверг) высокопоставленный член "Исламского джихада" Ваэль Абу-Фануна был ликвидирован в результате точного авиаудара ВВС под руководством южного командования и на основе данных разведки ЦАХАЛ и Службы общей безопасности. Ваэль Абу-Фануна был заместителем руководителя "Исламского джихада" по операциям в сфере психологической войны. Он занимал несколько должностей в рядах террористической организации, в том числе был помощником Халила Бахтини, командующего "Исламским джихадом" в северной части сектора Газа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Абу-Фануна отвечал за публикацию видеозаписей ракетных обстрелов Израиля группировкой "Исламский джихад", а также за создание и распространение документации об израильских заложниках.

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Версия на английском языке IDF says it killed member of 'Islamic Jihad' in Gaza

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