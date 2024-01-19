Армия обороны Израиля сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного члена группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, который отвечал за операции в сфере психологического террора.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного члена группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, который отвечал за операции в сфере психологического террора.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

"Вчера (четверг) высокопоставленный член "Исламского джихада" Ваэль Абу-Фануна был ликвидирован в результате точного авиаудара ВВС под руководством южного командования и на основе данных разведки ЦАХАЛ и Службы общей безопасности. Ваэль Абу-Фануна был заместителем руководителя "Исламского джихада" по операциям в сфере психологической войны. Он занимал несколько должностей в рядах террористической организации, в том числе был помощником Халила Бахтини, командующего "Исламским джихадом" в северной части сектора Газа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Абу-Фануна отвечал за публикацию видеозаписей ракетных обстрелов Израиля группировкой "Исламский джихад", а также за создание и распространение документации об израильских заложниках.