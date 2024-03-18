Армия обороны Израиля проводит операцию в районе больницы "Аш-Шифа"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении военной операции в палестинской больнице "Аш-Шифа", расположенной в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении военной операции в палестинской больнице "Аш-Шифа", расположенной в секторе Газа.

Как передает Report , соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба.

В ЦАХАЛ указали, что "операция проводится после получения разведывательных данных, свидетельствующих об использовании учреждения высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности". "Военнослужащие израильской армии были проинструктированы о том, как важно действовать осторожно и не причинять вред пациентам, гражданским лицам, медицинскому персоналу и оборудованию больницы", - подчеркнули в пресс-службе, отметив также, что в операции задействованы "люди, говорящие по-арабски, что облегчит диалог с пациентами, остающимися в больнице". "Пациенты и медицинский персонал не обязаны эвакуироваться", - сказано в сообщении.

Также Армия обороны Израиля заявила, что ее военнослужащие обеспечат гуманитарную поддержку населения района проведения операции и пациентов больницы, "обеспечив их продовольствием, водой и медикаментами". "Мы будем действовать в соответствии с международным правом, выступая против террористической организации ХАМАС, которая использует больницы и гражданскую инфраструктуру", - сказали в ЦАХАЛ.