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Армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома

Армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) призвал жителей сектора Газа покинуть дома на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
Другие страны
8 октября 2023 г. 07:45
Армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) призвал жителей сектора Газа покинуть дома на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом заявил представитель ведомства Авичай Адраи.

"Операции ХАМАС вынуждают Армию обороны Израиля действовать в районе вашего проживания. В целях безопасности вы должны немедленно покинуть свое место жительства", - отметил Адраи.

Ранее, ЦАХАЛ заявил, что в зоне ответственности израильской дивизии "Газа" на территории сектора Газа создана закрытая военная зона.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны.

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