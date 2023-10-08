Армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) призвал жителей сектора Газа покинуть дома на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) призвал жителей сектора Газа покинуть дома на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом заявил представитель ведомства Авичай Адраи.

"Операции ХАМАС вынуждают Армию обороны Израиля действовать в районе вашего проживания. В целях безопасности вы должны немедленно покинуть свое место жительства", - отметил Адраи.

Ранее, ЦАХАЛ заявил, что в зоне ответственности израильской дивизии "Газа" на территории сектора Газа создана закрытая военная зона.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны.