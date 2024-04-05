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Армия обороны Израиля приняла меры в отношении виновных в убийстве сотрудников WCK

Армия обороны Израиля приняла меры в отношении виновных в убийстве сотрудников WCK Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла меры в отношении военнослужащих, ответственных за убийства членов неправительственной организации World Central Kitchen.
Другие страны
5 апреля 2024 г. 15:50
Армия обороны Израиля приняла меры в отношении виновных в убийстве сотрудников WCK

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла меры в отношении военнослужащих, ответственных за убийство cотрудников неправительственной организации World Central Kitchen.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

"Накануне начальнику Генерального штаб генерал-лейтенанту Герци Халеви представлены результаты расследования инцидента. Выводы расследования указывают на то, что этот инцидент не должен был произойти. Те, кто одобрил удар, были убеждены, что они нацелены на вооруженных боевиков ХАМАС, а не на сотрудников WCK", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В ведомстве также указали, что, что меры, принятые после трагического инцидента, включают: увольнение командира бригады огневой поддержки и начальника штаба бригады со своих постов, а также выговоры другим командирам.

2 апреля гуманитарная организация World Central Kitchen, занимающаяся предоставлением бесплатного питания пострадавшим от различных стихийных бедствий, получила сообщения о гибели своих сотрудников в результате удара по их автомобилю к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа. Среди убитых - четверо иностранцев - граждане Австралии, Великобритании, Ирландии и Польши.

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